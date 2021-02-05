Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bilecik'te

Son dakika haberlerine göre ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere geldiği Bilecik'te Vali Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret ederek, İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere geldiği Bilecik'te Vali Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret ederek, İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bilecik ziyaretleri kapsamında Vali Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Kurum, Vali Şentürk'ten şehirde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ardından da İl Özel İdaresi'nde düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı