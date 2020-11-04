Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "13 ilçemizde yaklaşık 7 bin 600 kapasiteli kamu misafirhanemiz var. Şu an 208 depremzede kalıyor.
04.11.2020 11:03 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:08
Son dakika politika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "13 ilçemizde yaklaşık 7 bin 600 kapasiteli kamu misafirhanemiz var. Şu an 208 depremzede kalıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "13 ilçemizde yaklaşık 7 bin 600 kapasiteli kamu misafirhanemiz var. Şu an 208 depremzede kalıyor. Yeteri kadar yerimiz var, vatandaşlarımızı kamu misafirhanelerimizde misafir edebiliriz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan