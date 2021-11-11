Son dakika haberleri: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Gelen son dakika haberine göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
BİNGÖL (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Komisyonda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bütçesi ele alınacak.
Görüşmelerin başında Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, bakanlığın isminin değiştiğini anımsatarak yenisinin hayırlı olmasını diledi.
Daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.
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