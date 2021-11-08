Son dakika haberleri! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan Konya'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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Son dakika haberleri! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan Konya'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan Konya'daki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika habere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından gerekli incelemeler için il müdürlüğü ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini, gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

KONYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından gerekli incelemeler için il müdürlüğü ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini, gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli incelemeler için il müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun."

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AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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