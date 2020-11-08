Son dakika haberleri | Ceviz ağacına asılı halde bulundu

Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun'da 24 yaşındaki bir genç fındık bahçesinde bulunan ceviz ağacına asılı ölü bulundu.

Samsun'da 24 yaşındaki bir genç fındık bahçesinde bulunan ceviz ağacına asılı ölü bulundu.

Olay, Çarşamba ilçesinin Çay Mahallesi'nde bulunan fındık bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Oğuzcan Bayyurt, bahçede bulunan ceviz ağacına iple asılı halde ölü olarak bulundu. Olay polise haber verildi. Oğuzcan Bayyurt'un intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı