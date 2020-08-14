Son dakika haberleri... Çeşme'de, otluk alanda yangın (3) Son dakika haberine göre HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADIİzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, ekipler saatlerdir müdahale ediyor.

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, ekipler saatlerdir müdahale ediyor. Henüz etkisi devam eden yangına günün aydınlanması ile 8 helikopter ve 2 uçak ile havadan müdahale başladı.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ÇEŞME(İzmir).

Kaynak: DHA