Son dakika haberleri... Çeşme'de, otluk alanda yangın (3)
Son dakika haberine göre HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADIİzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, ekipler saatlerdir müdahale ediyor.
14.08.2020 06:58 | Son Güncelleme: 14.08.2020 07:02
HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI
İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, ekipler saatlerdir müdahale ediyor. Henüz etkisi devam eden yangına günün aydınlanması ile 8 helikopter ve 2 uçak ile havadan müdahale başladı.
Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ÇEŞME(İzmir).
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Kaynak: DHA