Son dakika haberleri | Çeşme'de orman yangını (2)
Son dakika haberi: İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
22.08.2020 20:04 | Son Güncelleme: 22.08.2020 20:43
İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çeşme Çiftlikköy'deki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yerleşim alanına yakın noktada başlayan yangın bölgesine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler gönderildi.
Alevleri kontrol altına alabilmek için 2 helikopter ve 4 arazözle müdahale sürüyor.
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Kaynak: AA