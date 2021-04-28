Son dakika haberleri | Çerkezköy'de trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberlerine göre Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasibe Vatansever yönetimindeki 39 ABB 307 plakalı otomobil ile Okan Göçtü'nün kullandığı 34 BB 9913 plakalı otomobil, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada sürücü Vatansever yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan