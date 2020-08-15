Son dakika haberleri! Çerkezköy'de evin çatısı yandı Son dakika haberleri: Çerkezköy'de bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çerkezköy'de bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bağlık mahallesi Sezen sokakta, Hasan Çalık'a ait evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında evin çatı katında maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA