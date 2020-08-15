Son dakika haberleri! Çerkezköy'de evin çatısı yandı
Son dakika haberleri: Çerkezköy'de bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
15.08.2020 15:19 | Son Güncelleme: 15.08.2020 15:35
Çerkezköy'de bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bağlık mahallesi Sezen sokakta, Hasan Çalık'a ait evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangında evin çatı katında maddi hasar oluştu.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA