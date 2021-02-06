Son dakika haberleri! Çerkezköy'de apartmandaki yangın panik yarattı
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Son dakika haberleri! Çerkezköy'de apartmandaki yangın panik yarattı

06.02.2021 22:06 | Son Güncelleme: 06.02.2021 22:10
Son dakika haberleri! Çerkezköy'de apartmandaki yangın panik yarattı

Edinilen son dakika gelişmesine göre TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde apartmanın zemin katında çıkan ve binaya saran yangında dumandan etkilenenler, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçlarla kurtarıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde apartmanın zemin katında çıkan ve binaya saran yangında dumandan etkilenenler, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçlarla kurtarıldı.

Yangın, yıldırım Beyazıt Mahallesi Harman Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Binadan dumanlar yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye sağlık,  polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartman yoğun duman altında kalırken, üst katta oturanlar yoğun dumandan etkilendi .İtfaiye ekipleri balkon ve camlarına çıkıp yardım isteyenleri merdivenli araçlarla balkon ve pencerelerdeki aralarında çocukların da bulunduğu vatandaşları kurtardı. Kurtarılan ve dumandan etkilenen vatandaşlara ambulanslarda  tedavisi uygulandı.Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, binada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor


Son dakika haberleri! Çerkezköy'de apartmandaki yangın panik yarattı
Son dakika haberleri! Çerkezköy'de apartmandaki yangın panik yarattı
Son dakika haberleri! Çerkezköy'de apartmandaki yangın panik yarattı
Son dakika haberleri! Çerkezköy'de apartmandaki yangın panik yarattı
Son dakika haberleri! Çerkezköy'de apartmandaki yangın panik yarattı
Son dakika haberleri! Çerkezköy'de apartmandaki yangın panik yarattı
Son dakika haberleri! Çerkezköy'de apartmandaki yangın panik yarattı
Son dakika haberleri! Çerkezköy'de apartmandaki yangın panik yarattı
Son dakika haberleri! Çerkezköy'de apartmandaki yangın panik yarattı
Son dakika haberleri! Çerkezköy'de apartmandaki yangın panik yarattı
Son dakika haberleri! Çerkezköy'de apartmandaki yangın panik yarattı
Son dakika haberleri! Çerkezköy'de apartmandaki yangın panik yarattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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