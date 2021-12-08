Son dakika haberleri... Ceren Damar'ın katilinin anne ve babasının yargılandığı davada yetkisizlik kararı

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı öldüren Hasan İsmail Hikmet'in anne, babası hakkında Damar'ın manevi hatırasına hakaret ve ailesini tehdit ettikleri için açılan davada, mahkeme yetkisizlik kararı verdi.

Ankara 45. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık ve avukatı katılmazken Damar'ın anne ve babası salonda hazır bulundu.

İddianamenin özetinin okunmasının ardından hakim, duruşma savcısına mütalaasını açıklaması için söz verdi. Savcı, suçun işlendiği yerin Ankara'nın Gölbaşı ilçesi olduğunu belirterek, mahkemenin yetkisizlik kararı vermesi talep etti.

Mahkeme, yetkisizlik kararı vererek dosyayı, Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi.

İddianame

İddianamede, Ceren Damar'ın kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından odasında öldürüldüğü hatırlatıldı. Bu eyleminden dolayı Hikmet'in, 21 Şubat 2020'de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Hasan İsmail Hikmet'i annesi Hatice, babası Ömer Hikmet'in sosyal medya hesaplarından farklı tarihlerde Damar'ın anne, babasını tehdit ettikleri kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Hatice Hikmet'in "ölen kişinin hatırasına hakaretten" 4 aydan 4 yıla, tehditten 7,5 aydan 3,5 yıla ve hakaretten 4 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Şüpheli Ömer Hikmet için de "ölen kişinin hatırasına hakaretten" 4 aydan 4 yıla, hakaret suçundan ise 4 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

AA / Cemil Murat Budak - Son Dakika Haberleri

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