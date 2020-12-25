Son dakika haberleri... CEO'lar uzaktan çalışmayı artık göz önüne alıyor
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Son dakika haberleri... CEO'lar uzaktan çalışmayı artık göz önüne alıyor

25.12.2020 14:40 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:45
Son dakika haberleri... CEO'lar uzaktan çalışmayı artık göz önüne alıyor

Son dakika ekonomi haberine göre Koronavirüs süreciyle hayatımıza entegre olan uzaktan çalışma ve otomasyon üst yöneticiler tarafından da kabul görüyor.

Koronavirüs süreciyle hayatımıza entegre olan uzaktan çalışma ve otomasyon üst yöneticiler tarafından da kabul görüyor.

PwC Türkiye Çözüm Ortaklığı Platformu 19 senedir iş dünyasının buluşma noktası olma görevini üstleniyor. Bu seneki platformda, Türkiye'nin önde gelen yöneticilerinin katıldığı panel ve sunumlarla COVID-19 sürecinin etkilediği mali ve ekonomik gündeme dair son gelişmeler farklı yönleri ile ele alındı. Etkinlik, COVID-19 nedeniyle alınan önlemler ve kısıtlamalar çerçevesinde, 21-25 Aralık tarihlerinde PwC Türkiye Experience Center'dan yapılan, 2 ana oturum ve 33 sunumdan oluşan çoklu webcast canlı yayını şeklinde gerçekleştirildi.

"CEO'ların büyük bölümü uzaktan çalışmanın ve otomasyonun artık hayatımızda sürekli yer edeceği konusunda hemfikirler"

PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu ana oturumun açılış konuşmasında iş dünyasının krize nasıl tepki verdiğini, bu dönemi nasıl değerlendirdiğini ve "Geleceği Yeniden Keşfetmek" yolunda üstlendiği rolü anlattı. Cenk Ulu konuşmasında şunları söyledi: "Kriz dijital trendleri hızlandırarak yaşam biçimlerimizin öngörülenden çok hızlı bir şekilde dönüşmesine neden oldu. İnsanların çalışma, yemek yeme, iletişim kurma, eğlenme ve öğrenme şekillerindeki davranışları çok daha hızlı şekilde değişti. Bu durumun iş dünyasına yansımalarını küresel ve Türkiye araştırmalarımızda ele aldık. CEO'lara göre iş modelleri dijital ürün ve hizmetlerle daha da sanal hale gelirken çalışma ortamımız ve şeklimiz de daha çalışan odaklı hale gelecek. COVID-19'un hayatımıza getirdiği değişikliklerin kalıcılığı konusunda CEO'ların büyük bölümü uzaktan çalışmanın ve otomasyonun artık hayatımızda sürekli yer edeceği konusunda hemfikirler. CFO'lar için ise gelir akışlarını yeniden yapılandırmada veya geliştirmede en fazla rol oynayacak unsur yeni ürün veya hizmet geliştirmek olacak." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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