Sivas'ta halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Sivas'ta halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sivas'ta halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

F.D. yönetimindeki 38 RN 190 plakalı otomobil ile K.Y. idaresindeki 58 H 0218 plakalı halk otobüsü, Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü F.D. ile araçta bulunan S.D. ve S.A. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sivas'ta halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Sivas'ta halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Sivas'ta halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Sivas'ta halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Sivas'ta halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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