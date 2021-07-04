Sivas'ta halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
F.D. yönetimindeki 38 RN 190 plakalı otomobil ile K.Y. idaresindeki 58 H 0218 plakalı halk otobüsü, Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü F.D. ile araçta bulunan S.D. ve S.A. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı