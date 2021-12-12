SAKARYA (İHA) - Verdiği vaazlar ile tanınan Ahmet Tomor son yolculuğuna uğurlandı

Cenazesini Diyanet İşleri Başkanı kıldırdı, cemaat yollara taştı

SAKARYA - Sakarya'da verdiği vaazları ile tanınan ve korona virüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ahmet Tomor'u son yolculuğuna büyük bir kalabalık uğurladı. Tomor'un cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.

Sakarya'da verdiği vaazlarla bilinen ve kitapları birçok dile çevrilen 88 yaşındaki Ahmet Tomor, yaklaşık 3 hafta önce korona virüse yakalandı. Kocaeli'de özel bir hastanede tedavi gören Tomor, durumunun ağırlaşması sonrasında yoğun bakıma alındı. Tomor, dün akşam saatlerinde burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Tomor'un ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

Hayatını kaybeden Tomor için, Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde bulunan İmam-ı Azam Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına katılan sevenleri, cami avlusundan yollara taştı. Büyük kalabalığın son yolculuğuna uğurladığı Ahmet Tomor, Erenler Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan cenaze namazına; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, siyasiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bazı dini cemaatlerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.