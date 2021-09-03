Son dakika haberleri | Cenaze çıkışı silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haberlerine göre KAYSERİ'nin Talas ilçesinde Yusuf U. (39), husumetli olduğu Zafer Girgin'i (40) mezarlıkta cenaze çıkışı çıkan tartışmada tabancayla vurarak yaraladı.

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde Yusuf U. (39), husumetli olduğu Zafer Girgin'i (40) mezarlıkta cenaze çıkışı çıkan tartışmada tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Talas ilçesindeki Talas Mezarlığı'nda meydana geldi. Talas Ülkü Ocakları eski Başkanı İ.Ş.'nin annesi D.Ş.'nin cenazesine katılan Yusuf U., husumetli olduğu Zafer Girgin ile mezarlık girişinde karşılaşınca taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf U. belinden çıkardığı tabancayla Zafer Girgin'i yaraladı. Cenazedeki yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Zafer Girgin tedaviye alındı.Olayın ardından Yusuf U., suç aleti tabanca ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç