Son dakika haberleri: CEMİL HOCAYA MEZARI BAŞINDA ANMA..
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Son dakika haberleri: CEMİL HOCAYA MEZARI BAŞINDA ANMA..

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanıydı.

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Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanıydı.

Vefat yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Törende yapılan duanın ardından konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ailenin talebi üzerine "İçlerinde ukde kalmıştı" ifadelerini kullanarak, Taşçıoğlu için toplanan kalabalıktan hellalik istedi.

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU-İbrahim MAŞE/ İstanbul, (DHA) -KORONAVİRÜS nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, vefatının birinci yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanıydı. Adı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşatılan İstanbul Tıp Fakültesi'nin duayen hocası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, vefatının birinci yıldönümünde, mezarı başında anıldı. Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anmaya Taşçıoğlu'nun eşi Didem Taşçıoğu, oğlulları Onur, İrem ve Deniz Taşçıoğlu, ağabey ve kardeşleri ile arkadaşları, sevenleri ve öğrencileri katıldı.

MEZAR TAŞINA FULAR RESMİ ÇİZİLDİ

Taşçıoğlu'nun mezarında birkaç ay önce düzenleme yapıldı. Yapılan düzenlemede ise dikkat çeken bir detay vardı. Fular merakıyla tanınan duayen hocanın mezar taşında, adının hemen yanına bir de fular resmi çizildiği görüldü.

1 YIL SONRA HELALLİK ALINDI

Salgın önlemleri nedeniyle 1 yıl önce Taşçıoğlu'nun cenazesi, küçük bir grup ile tören yapılmadan defnedilmişti. Bugün mezarı başında yapılan anma töreninde ise yapılan duanın ardından konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ailenin talebi üzerine 'İçlerinde ukde kalmıştı" ifadelerini kullanarak, Taşçıoğlu için toplanan kalabalıktan hellalik istedi.

Son dakika haberleri: CEMİL HOCAYA MEZARI BAŞINDA ANMA..
Son dakika haberleri: CEMİL HOCAYA MEZARI BAŞINDA ANMA..
Son dakika haberleri: CEMİL HOCAYA MEZARI BAŞINDA ANMA..
Son dakika haberleri: CEMİL HOCAYA MEZARI BAŞINDA ANMA..

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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