Son dakika haberleri! Celil Hekimoğlu: "Adaletin sağlanmasını istiyoruz"
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Son dakika haberleri! Celil Hekimoğlu: "Adaletin sağlanmasını istiyoruz"

Son dakika güncel haberi... Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, küme düşme ve lige çıkma kararlarıyla ilgili, "Adaletin sağlanmasını istiyoruz" dedi.

Son dakika haberleri! Celil Hekimoğlu:
01.08.2020 18:07 | Son Güncelleme: 01.08.2020 18:11

Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, küme düşme ve lige çıkma kararlarıyla ilgili, "Adaletin sağlanmasını istiyoruz" dedi.

Başkan Celil Hekimoğlu, küme düşmenin kaldırılması sonrasında oluşabilecek sıkıntılara dikkat çekip bir öneride bulundu. Bu sezon Süper Lig'in 21 takımla oynanacağını ifade eden Celil Hekimoğlu, "Her hafta bir takım boş geçecek. Bu da sıkıntı oluşturacak. Bu sezon Süper Lig'de olan takım dengesizliği gelecek sezon 4 takımın düşmesi ile birlikte TFF 1. Lig'de yaşanacak" dedi.

Bu karışıklıkların ve sıkıntıların ortadan kalkması için bu sezon Süper Lig'in 22 takımla oynanması gerektiğini de ifade eden başkan Celil Hekimoğlu, "Bu nedenle TFF 1. Lig Play-Off finalisti Adana Demirspor Süper Lig'e alınsın. Oradaki boşluk da TFF 2. Lig Play-Off finalisti Manisa FK 1. Lig'e çıkartılarak dolsun. Eğer bu şekilde bir düzenleme yapılırsa hem Süper Lig hem de TFF 1. Lig'de adalet sağlanmış olur. Yoksa çok karışık ve sıkıntılı bir süreç olacak" ifadelerini kullandı.

(Gökmen Şahin/İHA)

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Kaynak: İHA

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