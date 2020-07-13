Son dakika haberleri: Çelik: "Yunanistan'dan gelen açıklamaların hiçbir ciddiyeti yok"
Son dakika haberi: Çelik: "Çalışmak isteyen vatandaşın karşısına hizmetle çıkar. Hiç kimse kendi tembelliğini iktidarın üzerine atmaya çalışmasın" - ANKARAANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
13.07.2020 20:00 | Son Güncelleme: 13.07.2020 20:16
Çelik:
"Çalışmak isteyen vatandaşın karşısına hizmetle çıkar. Hiç kimse kendi tembelliğini iktidarın üzerine atmaya çalışmasın" - ANKARA
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (7)
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Kaynak: AA