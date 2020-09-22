Son dakika haberleri! Çelik: "Türkiye'nin uçan arabası Cezeri kamuoyuyla tanıştı"
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Son dakika haberleri! Çelik: "Türkiye'nin uçan arabası Cezeri kamuoyuyla tanıştı"

Son dakika haberi... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

22.09.2020 19:27 | Son Güncelleme: 22.09.2020 19:32

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (5)

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Son dakika haberleri! Çelik: 'Türkiye'nin uçan arabası Cezeri kamuoyuyla tanıştı'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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