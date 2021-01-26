Son dakika haberleri: Çelik: "İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat açıklanacak"
26.01.2021 18:15 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:22
Son dakika habere göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (9)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bütün değerlendirmeler tamamlandıktan sonra İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat açıklanacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu