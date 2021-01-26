Son dakika haberleri: Çelik: "İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat açıklanacak"
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Son dakika haberleri: Çelik: "İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat açıklanacak"

26.01.2021 18:15 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:22

Son dakika habere göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (9)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bütün değerlendirmeler tamamlandıktan sonra İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat açıklanacak."

Son dakika haberleri: Çelik: 'İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat açıklanacak'
Son dakika haberleri: Çelik: 'İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat açıklanacak'
Son dakika haberleri: Çelik: 'İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat açıklanacak'
Son dakika haberleri: Çelik: 'İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat açıklanacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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