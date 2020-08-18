Son dakika haberleri! Çelik: "AK Parti, bütün kadınların kamusal alana çıkışını özgürleştirmiş ve kolaylaştırmış bir...
Bir son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
18.08.2020 19:15 | Son Güncelleme: 18.08.2020 20:11
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (6)
Çelik: "AK Parti, kıyafeti, ideolojisi ne olursa olsun bütün kadınların kamusal alana çıkışını özgürleştirmiş ve kolaylaştırmış bir siyasi harekettir"
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Kaynak: AA