Son dakika haberleri! Çelik: "AK Parti, bütün kadınların kamusal alana çıkışını özgürleştirmiş ve kolaylaştırmış bir... Bir son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (6) Çelik: "AK Parti, kıyafeti, ideolojisi ne olursa olsun bütün kadınların kamusal alana çıkışını özgürleştirmiş ve kolaylaştırmış bir siyasi harekettir" Kaynak: AA