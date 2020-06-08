Son dakika haberleri | Çelik, 1 Haziran itibarıyla yurt dışında salgın nedeniyle hayatını kaybeden 558 vatandaşın 454'ünün...
Son dakika güncel haberine göre Çelik, 1 Haziran itibarıyla yurt dışında salgın nedeniyle hayatını kaybeden 558 vatandaşın 454'ünün cenazelerinin Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.
08.06.2020 17:23 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:23
Çelik, 1 Haziran itibarıyla yurt dışında salgın nedeniyle hayatını kaybeden 558 vatandaşın 454'ünün cenazelerinin Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA