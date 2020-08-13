Son dakika haberleri: Çekya'da sivil helikopter düştü: 1 yaralı Son dakika haberine göre Çekya'da ikisi çocuk 4 kişinin bulunduğu sivil helikopter kalkış sırasında kontrolden çıkarak düştü.

Çekya'da ikisi çocuk 4 kişinin bulunduğu sivil helikopter kalkış sırasında kontrolden çıkarak düştü. Kaza sonucu bir kişinin hafif yaralandığı ifade edildi.

Kaza, Çekya'nın Zamberk kasabasında meydana geldi. Kalkış yapan sivil helikopter kontrolden çıkarak yere çakıldı. Düşen helikopterde ikisi çocuk 4 kişinin bulunduğu ifade edilirken, şans eseri sadece bir kişinin yaralandığı ve durumunun iyi olduğu bildirildi. Polisin yaptığı inceleme sonucu yapılan açıklamada, helikopterin yerden sadece 5 metre kadar yükselebildiği ve bunun kazanın ölümcül olmasına engel olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA