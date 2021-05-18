Son dakika haberleri! Çekya Cumhurbaşkanı Zeman, Yugoslavya'nın 1999'da bombalanmasından dolayı özür diledi

Bir son dakika haberine göre Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, NATO'nun 1999'da Yugoslavya'yı bombalamasının hata olduğunu belirtip kendi adına özür diledi.

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, NATO'nun 1999'da Yugoslavya'yı bombalamasının hata olduğunu belirtip kendi adına özür diledi.

Zeman, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Prag'da gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, ülkesinin o dönemde de Yugoslavya'nın bombalanmasını engellemek için müttefikler aradığını ama başarısız olduğunu ileri sürdü.

Yugoslavya'nın 1999'da NATO tarafından bombalanmasının "hata" olduğunu ve bundan dolayı bugüne kadar "rahatsızlık duyduğunu" söyleyen Zeman, kendi adına Sırp halkından özür dilediğini belirtti.

Zeman, "En son biz onay verdik. Çaresizce, yanımızda duracak ve bombalamaya karşı çıkacak bir ülke aradık ama bunu başaramadık. Kendi başımıza bırakıldık." diye konuştu.

Vucic de Zeman'ın açıklamalarına teşekkür ederek, Sırp halkının bunu hiç bir zaman unutmayacağını söyledi.

Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek ise devlet radyosuna yaptığı açıklamada, Zeman'ın açıklamasının şahsi görüşü olduğunu bu konuda Çekya'nın resmi duruşunun değişmediğini söyledi.

NATO'nun Yugoslavya'daki hedefleri bombalaması

Kosova'daki sivillere uygulanan baskı ve katliamlara son verilmesi amacıyla NATO, 24 Mart 1999'da eski Yugoslavya'daki bazı stratejik hedeflere yönelik Müttefik Güç Harekatı (Operation Allied Force) başlatmıştı.

NATO'nun yaklaşık üç ay süren harekatı sonucu, Sırp askeri ve polis güçleri Kosova topraklarından çekilmeyi kabul etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz