Son dakika haberleri! Çekmeköy'deki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Bir son dakika haberine göre Çekmeköy'de eğlence mekanındaki müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
26.08.2020 06:27 | Son Güncelleme: 26.08.2020 06:31
Çekmeköy'de eğlence mekanındaki müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında müşteriler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, civardaki hastanelere kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapan polis soruşturmayı sürdürüyor.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA