Son dakika haberleri! Çekmeköy'deki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri! Çekmeköy'deki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Çekmeköy'de eğlence mekanındaki müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

26.08.2020 06:27 | Son Güncelleme: 26.08.2020 06:31

Çekmeköy'de eğlence mekanındaki müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında müşteriler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, civardaki hastanelere kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapan polis soruşturmayı sürdürüyor.

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Son dakika haberleri! Çekmeköy'deki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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