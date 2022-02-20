Son dakika haberleri | ÇEKMEKÖY'DE YOLU KAPATIP DRİFT ATTI; O ANLAR KAMERADA - Haberler
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Son dakika haberleri | ÇEKMEKÖY'DE YOLU KAPATIP DRİFT ATTI; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre ÇEKMEKÖY'de caddeyi kapatan otomobil sürücüsü, drift attı.

ŞİLE, İSTANBUL (DHA) - ÇEKMEKÖY'de caddeyi kapatan otomobil sürücüsü, drift attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Çekmeköy Şile Otoyolu yan yolda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, 34 JOR 58 plakalı otomobil sürücüsü Şile Otoyolu yan yolu kapatarak onlarca sürücünün gözü önünde drift attı. Yolda bir süre drift atan otomobil vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde otomobilin yolu kapatarak drift attığı kameralara yansıyor.

Son dakika haberleri | ÇEKMEKÖY'DE YOLU KAPATIP DRİFT ATTI; O ANLAR KAMERADA

Son dakika haberleri | ÇEKMEKÖY'DE YOLU KAPATIP DRİFT ATTI; O ANLAR KAMERADA

Son dakika haberleri | ÇEKMEKÖY'DE YOLU KAPATIP DRİFT ATTI; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Otomobil, Şile, Güncel, Haberler

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