Son dakika haberleri... ÇEKMEKÖY'DE YOLCU OTOBÜSÜNDE YANGIN (2) Son dakika güncel haberine göre ALİ Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAÇekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünde yangın çıktı.

ALİ Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yolcuların tahliye edildiği otobüsü tamamen yandı.Yangın, saat 17.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen yolcu otobüsünde çıktı. Yangını fark eden şoför otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalelisiyle yangın söndürüldü. Otobüs tamamen yandı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA