Çekmeköy'de sandalye üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada - Haberler
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Çekmeköy'de sandalye üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çekmeköy'de sandalye üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada Çekmeköy'de, seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan kişilerin önlem almadan kasadaki sandalyenin üzerinde tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞİLE, İSTANBUL (İHA) - Çekmeköy'de sandalye üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

İSTANBUL - Çekmeköy'de, seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan kişilerin önlem almadan kasadaki sandalyenin üzerinde tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çekmeköy Taşdelen Şile yolu üzerinde seyir halindeki bir kamyonet, sürücülerin dikkatini çekti. Sandalye yüklü kamyonun kasasındaki 2 kişi, kasadaki sandalyenin üzerine oturarak korunaksız bir şekilde seyahat ederken, o anlar başka bir sürücü tarafından kayda alındı. Kamyon kasasında, sandalyelerin üzerine oturan kişilerin rahat tavırları ise dikkat çekti.

Çekmeköy'de sandalye üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

Çekmeköy'de sandalye üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

Çekmeköy'de sandalye üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

Çekmeköy'de sandalye üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çekmeköy'de sandalye üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada - Haberler
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