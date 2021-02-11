Son dakika haberleri | Çekmeköy'de polisten kaçan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri | Çekmeköy'de polisten kaçan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı

11.02.2021 05:13 | Son Güncelleme: 11.02.2021 05:16
Son dakika haberleri | Çekmeköy'de polisten kaçan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika habere göre Çekmeköy'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve Ümraniye'de yakalanan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

Çekmeköy'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve Ümraniye'de yakalanan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, sürücü M.B. hakimiyetindeki 34 BD 5714 plakalı otomobil, polisin "dur" ihtarına uymayarak Şile Otoyolu Üsküdar yönüne doğru kaçmaya başladı.

Ümraniye Çakmak Köprüsü üzerinde önlem alan polis ekipleri otomobili durdurarak sürücü M.B. ve yanında bulunan kadını gözaltına aldı.

İki kişiye yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal etmeleri nedeniyle toplamda 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan 0,97 promil alkollü çıkan sürücüye "ehliyetsiz araç kullanma" ve "alkollü araç kullanma" suçlarından ceza kesileceği öğrenildi.

Otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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