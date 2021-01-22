Son dakika haberleri: Çekmeköy'de kuyumcuyu soyan şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri: Çekmeköy'de kuyumcuyu soyan şüpheli yakalandı

22.01.2021 07:01 | Son Güncelleme: 22.01.2021 07:04
Son dakika haberleri: Çekmeköy'de kuyumcuyu soyan şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Çekmeköy'de kuyumcuya girerek bir miktar bileklik çalan şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Çekmeköy'de kuyumcuya girerek bir miktar bileklik çalan şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Devriye görevini yerine getiren polis ekipleri, Reşadiye Caddesi'nde bulunan ve alarmı çalan kuyumcuyu kontrol etmek istedi.

Bu sırada içeride olan ve kaçmaya başlayan bir kişi, kovalamaca sonucunda yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada hırsızlıkta kullanılan aletler ele geçirildi.

Zanlının çaldığı ve koşarken bir bahçeye attığı bileklikler de polis ekiplerince bulundu.

Duvarı kırarak içeri girdiği tespit edilen şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Polisin kendisini aradığını belirten iş yeri sahibi Ali Haydar Söğüt ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ürünleri kontrol edeceğini, hırsızın sadece dış kısımda kalanları çaldığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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