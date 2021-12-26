Son dakika haberi: Çekmeköy'de kazada yaralanan yolcudan ilginç diyalog: "Çek kanka güzel çek" - Haberler
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Son dakika haberi: Çekmeköy'de kazada yaralanan yolcudan ilginç diyalog: "Çek kanka güzel çek"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: - Çekmeköy'de kazada yaralanan yolcudan ilginç diyalog: "Çek kanka güzel çek" Şile otoyolunda ilerleyen bir otomobil makas atan başka bir otomobilin kendisine çarpmasıyla yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

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ŞİLE, İSTANBUL (İHA) - - Çekmeköy'de kazada yaralanan yolcudan ilginç diyalog: "Çek kanka güzel çek"

İSTANBUL - Şile otoyolunda ilerleyen bir otomobil makas atan başka bir otomobilin kendisine çarpmasıyla yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin ilginç diyaloğu kameralara yansıdı.

Kaza, Çekmeköy Şile otoyolunda 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şile otoyolu Şile istikametinde ilerleyen 34 AR 5673 plakalı Sefa Turhan yönetimindeki otomobil seyir halindeyken iddiaya göre, başka bir otomobilin arkadan çarpmasıyla kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan sürücü Sefa Turhan ve yolcular Cengiz Ökte, Mert İsmet Kaplan yaralandı. Vatandaşların kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza bölgesinde trafiği tek şerit kapatarak önlem alırken, yaralılar bölgedeki hastaneye sevk edildi.

Olay yerinde kazayı gördüğünü söyleyen Yavuz Ekşi, "Biz arkadaşlarımızla oturuyorduk, 2 otomobil süratli şekilde ilerliyordu. Sol arkadan beyaz bir araç kaza yapan araca çarptı. Daha sonra bu araç buraya çaptı. Aracın içerisinde 3 kişi bulunuyordu, şöför baya darbe almıştı. Yardım ettik, şöför baya darbe almıştı. Burada yardım ettik. Arkadaki arkadaşında bilinci kapalıydı biraz, ona da yardım ettik. Ambulansı çağırdık. Çarpan otomobil kaçtı gitti.

Son dakika haberi: Çekmeköy'de kazada yaralanan yolcudan ilginç diyalog: Çek kanka güzel çek

Son dakika haberi: Çekmeköy'de kazada yaralanan yolcudan ilginç diyalog: Çek kanka güzel çek

Son dakika haberi: Çekmeköy'de kazada yaralanan yolcudan ilginç diyalog: Çek kanka güzel çek

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İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Son Dakika Haberleri

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