Son dakika haberleri | Çekmeköy'de hırsızlık operasyonu

ÇEKMEKÖY, İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Kirazlıdere Mahallesi'ndeki iş yerinden 200 adet banyo bataryasının çalınmasıyla ilgili Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Hırsızlığın 3 kişi tarafından kiralık bir otomobille gerçekleştirdiğini tespit eden polis, İ.T, E.L. ve Ö.T'yi Yenidoğan'da gözaltına aldı.

Zanlıların çaldıkları malzemeleri C.A. isimli hurdacıya 4 bin 605 liraya sattıkları tespit edildi.

Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.A'ya "Suç eşyası satın alma" suçundan adli işlem yapıldı.

AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri

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