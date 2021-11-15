Son dakika! ÇEKMEKÖY'DE DEPODA YANGIN - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! ÇEKMEKÖY'DE DEPODA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çekmeköy'de bir dağıtım nakliyat firmasına ait soğuk hava deposunda bulunan straforlar yandı.

Çekmeköy'de bir dağıtım nakliyat firmasına ait soğuk hava deposunda bulunan straforlar yandı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Koçullu Mahallesi Karasu Caddesi'nde bulunan bir depoda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre deponun soğuk hava deposunda bulunan straforlar yanmaya başladı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Fabrikadan çıkan yoğun duman bulutu, çevre ilçelerden de görüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yanan depoda hasar meydana gelirken, itfaiye ve jandarma ekipleri yangının çıkış nedenin araştırıyor.

Son dakika! ÇEKMEKÖY'DE DEPODA YANGIN

Son dakika! ÇEKMEKÖY'DE DEPODA YANGIN

Son dakika! ÇEKMEKÖY'DE DEPODA YANGIN

'Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu' başlatıldı

"Eren Kış-3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice-Sağgöze Operasyonu" başlatıldı

 İçişleri Bakanlığı'nın operasyon metninde heyecanlandıran ifadeler: PKK tamamen ortadan kaldırılıyor

İçişleri Bakanlığı'nın operasyon metninde heyecanlandıran ifadeler: PKK tamamen ortadan kaldırılıyor

 18 ayrı suçtan aranıyordu, kaçmaya çalışınca jandarma ekiplerince vuruldu

18 ayrı suçtan aranıyordu, kaçmaya çalışınca jandarma ekiplerince vuruldu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title