Son dakika! ÇEKMEKÖY'DE DEPODA YANGIN

Çekmeköy'de bir dağıtım nakliyat firmasına ait soğuk hava deposunda bulunan straforlar yandı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Koçullu Mahallesi Karasu Caddesi'nde bulunan bir depoda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre deponun soğuk hava deposunda bulunan straforlar yanmaya başladı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Fabrikadan çıkan yoğun duman bulutu, çevre ilçelerden de görüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yanan depoda hasar meydana gelirken, itfaiye ve jandarma ekipleri yangının çıkış nedenin araştırıyor.