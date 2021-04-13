Son dakika haberleri... ÇEKMEKÖY'DE CİPE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA; YARALILARI DA ALIP KAÇTILAR

Son dakika haberleri... ÇEKMEKÖY'de cipe düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇEKMEKÖY'de cipe düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 11.00 sıralarında Alemdağ Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen cipin önünde bulunan otomobil yol ortasında aniden durdu. Bu sırada yan tarafında bulunan bir otomobil ile arkadan gelen diğer otomobil, cipi sıkıştırdı. Otomobillerden inen sopalı saldırganlar, cipe yöneldi. Bu sırada içerden de karşılık gelince saldırganlar cipe doğru ateş açtı. Otomobiller tarafından çevrilen cip, olayla ilgisi olmayan ve hemen arkasında bulunan otomobilin aradan çıkması ile bir manevra yaparak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Olay sırasında hem saldırıyı gerçekleştiren hem de cipte bulunan kişilerden yaralananlar olduğu belirtildi.

Cadde üzerinde olayın şokunu yaşayan vatandaşlardan Yusuf Sezer, 'Esnaf olarak dükkanımızdaydık. Bir anda fren sesi duyduk. Klasik trafik kavgası dedik, burada çok olur. Sopalarla bir cipe saldırdılar. Onsan sonra silah çıkardılar. Bu sırada iki üç el silah sesi duyduk. Cip kurtardı kendini, biraz aşağı gitti, orada da üç dört el silah sesi duyduk. Her şey bir dakikada oldu. Herkes kendi yaralılarını aldılar, arabalara attılar. Ne polisi beklediler, ne ambulansı. Bir anda herkes kayboldu gitti" şeklinde konuştu.

Polis yaşanan olayın ardından cadde üzerinde inceleme yaparken, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntüleri toplanarak saldırganlarla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı