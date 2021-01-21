Rizespor'da 3 oyuncu daha korona virüse yakalandı
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Rizespor'da 3 oyuncu daha korona virüse yakalandı

21.01.2021 18:25 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:51
Rizespor'da 3 oyuncu daha korona virüse yakalandı

Çaykur Rizespor'da korona virüs testi pozitif çıkanların sayısı 8'i futbolcu olmak üzere 15'e yükseldi.

Çaykur Rizespor'da korona virüs testi pozitif çıkanların sayısı 8'i futbolcu olmak üzere 15'e yükseldi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı öncesinde yapılan Covid-19 testinin sonucunda 3 futbolcunun daha korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, Süper Lig'in 21. haftasında 23 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 19.00'da Medipol Başakşehir ile yapacağı müsabaka öncesi sporcu, teknik ekip ve ilgili yöneticilere yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 3 futbolcumuz ve 3 personelimizde pozitif sonuç rapor edilmiştir. Sporcularımız ve personellerimiz izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Böylece kulübümüzde Covid-19 PCR testi pozitif olarak rapor edilen futbolcu sayısı 8'e, personel sayısı 7'ye yükselmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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