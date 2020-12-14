Son dakika haberleri | Çaydanlık imalathanesinde yangın
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Son dakika haberleri | Çaydanlık imalathanesinde yangın

14.12.2020 17:11 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:16
Son dakika haberleri | Çaydanlık imalathanesinde yangın

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kahramanmaraş'ta bir çaydanlık imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta bir çaydanlık imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir çaydanlık imalathanesinde henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle imalathanede çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Maddi hasar oluşan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberleri | Çaydanlık imalathanesinde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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