Son dakika haberleri! Çaycuma'da şehit polisler anıldı - Haberler
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Son dakika haberleri! Çaycuma'da şehit polisler anıldı

Son dakika haberleri! Çaycuma'da şehit polisler anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberler... Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde şehitler için dua edilirken polis ekipleri tarafından vatandaşlara çay ve simit dağıtımı gerçekleştirildi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde şehitler için dua edilirken polis ekipleri tarafından vatandaşlara çay ve simit dağıtımı gerçekleştirildi.

İlçenin Seka Camii'nde öğle namazından sonra şehit polislerin anısına çay, simit ikramı yapıldı. Düzenlenen etkinliğe Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan Cuma namazından sonra polis memurları tarafından vatandaşa ikram yapıldı. - ZONGULDAK

Son dakika haberleri! Çaycuma'da şehit polisler anıldı

Son dakika haberleri! Çaycuma'da şehit polisler anıldı

Son dakika haberleri! Çaycuma'da şehit polisler anıldı

Son dakika haberleri! Çaycuma'da şehit polisler anıldı

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