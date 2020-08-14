Son dakika haberleri | Çavuşoğlu: "Yunanistan'ın aklı selim davranması lazım. Oruç Reis gemimizi taciz etme gibi...
Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçreli mevkidaşı Ignazio Cassis ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
14.08.2020 13:54 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:56
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçreli mevkidaşı Ignazio Cassis ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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Kaynak: AA