Son dakika haberleri... Çavuşoğlu: "Sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler (PKK katliamına) sessizler"
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Son dakika haberleri... Çavuşoğlu: "Sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler (PKK katliamına) sessizler"

15.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:03

Son dakika habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği binasının resmi açılışına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği binasının resmi açılışına katıldı. (2)

Bakan Çavuşoğlu: "Sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler (PKK katliamına) sessizler ya da 'eğer' ve 'ama'larla geçiştirmeye çalışıyorlar"

Son dakika haberleri... Çavuşoğlu: 'Sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler (PKK katliamına) sessizler'
Son dakika haberleri... Çavuşoğlu: 'Sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler (PKK katliamına) sessizler'
Son dakika haberleri... Çavuşoğlu: 'Sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler (PKK katliamına) sessizler'
Son dakika haberleri... Çavuşoğlu: 'Sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler (PKK katliamına) sessizler'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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