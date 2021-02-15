Son dakika haberleri... Çavuşoğlu: "Sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler (PKK katliamına) sessizler"
15.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:03
Son dakika habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği binasının resmi açılışına katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği binasının resmi açılışına katıldı. (2)
Bakan Çavuşoğlu: "Sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler (PKK katliamına) sessizler ya da 'eğer' ve 'ama'larla geçiştirmeye çalışıyorlar"
Kaynak: Anadolu Ajansı