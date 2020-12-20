Son dakika haberleri... Çavuşoğlu'ndan "Uluslararası İnsani Dayanışma Günü" mesajı Açıklaması
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Son dakika haberleri... Çavuşoğlu'ndan "Uluslararası İnsani Dayanışma Günü" mesajı Açıklaması

20.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:38
Son dakika haberleri... Çavuşoğlu'ndan

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de dünyanın en cömert ülkesi olarak mağdurlara yardım eli uzatmayı sürdürdüğünü belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de dünyanın en cömert ülkesi olarak mağdurlara yardım eli uzatmayı sürdürdüğünü belirtti.

Çavuşoğlu, "Uluslararası İnsani Dayanışma Günü" mesajını Twitter'dan paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Medeniyet imkan değil, vicdan meselesidir." ifadesinin de yer aldığı mesajda Çavuşoğlu, "Dünyanın en cömert ülkesi olarak salgın döneminde de mağdurlara yardım elini uzatmaya, mazlumların sesi olmaya devam ediyoruz." paylaşımında bulundu.

Mesajda, Türkiye'nin çeşitli ülkelere yönelik yardımlarını içeren görüntüler ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bu yardımlarımızı inancımızın, kültürümüzün, girişimci ve insani dış politika çizgimizin gereği olarak yaptık." sözünü içeren bir video da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

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