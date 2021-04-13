Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Bartolo'yla bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Bartolo'yla bir araya geldi

Anadolu Ajansı / Şerife Çetin - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti için Ankara'da bulunan Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti için Ankara'da bulunan Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile bir araya geldi.

Görüşmeyi Twitter hesabından duyuran Çavuşoğlu, mevkidaşıyla Libya, Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini ele aldıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, Bartolo ile aynı zamanda Türk firmalarının Malta'daki yatırımları ve İş Konseyi'nin toplanması hususu ile sağlık alanı dahil, iş birliği imkanlarını görüştüklerini belirterek mevkidaşını haziran ayında düzenlenmesi planlanan Antalya Diplomasi Forumu'na davet etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Bartolo'yla bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Bartolo'yla bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Bartolo'yla bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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