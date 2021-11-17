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Son dakika haberleri... Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Mikati tarafından kabul edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri... Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Mikati tarafından kabul edildi

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Necip Mikati tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Necip Mikati tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Beyrut temasları kapsamında Başbakanlık Sarayı'nda Lübnan Başbakanı Necip Mikati tarafından kabul edildi. - BEYRUT

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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