Son dakika haberleri: Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El Meşri ile görüştü Son dakika güncel haberi... Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El Meşri ile görüştüLibya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Libya'da Radisson Blu El-Mahari Oteli'nde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri ile görüştü.

Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El Meşri ile görüştü Libya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Libya'da Radisson Blu El-Mahari Oteli'nde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri ile görüştü. Kaynak: DHA