Son dakika haberleri: Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El Meşri ile görüştü
Son dakika güncel haberi... Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El Meşri ile görüştüLibya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Libya'da Radisson Blu El-Mahari Oteli'nde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri ile görüştü.
06.08.2020 14:52 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:41
Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El Meşri ile görüştü
Libya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Libya'da Radisson Blu El-Mahari Oteli'nde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri ile görüştü.
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Kaynak: DHA