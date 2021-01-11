Son dakika haberleri! Çavuşoğlu: "(Kıbrıs meselesinde) Egemen eşitliğin müzakere edilmesi, iki devletli çözümün olması gerekiyor"

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.