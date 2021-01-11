Son dakika haberleri! Çavuşoğlu: "(Kıbrıs meselesinde) Egemen eşitliğin müzakere edilmesi, iki devletli çözümün olması gerekiyor"
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Son dakika haberleri! Çavuşoğlu: "(Kıbrıs meselesinde) Egemen eşitliğin müzakere edilmesi, iki devletli çözümün olması gerekiyor"

11.01.2021 14:04 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:10

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi. (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " (Kıbrıs meselesinde) Egemen eşitliğin müzakere edilmesi, iki devletli çözümün olması gerekiyor"

Son dakika haberleri! Çavuşoğlu: '(Kıbrıs meselesinde) Egemen eşitliğin müzakere edilmesi, iki devletli çözümün olması gerekiyor'
Son dakika haberleri! Çavuşoğlu: '(Kıbrıs meselesinde) Egemen eşitliğin müzakere edilmesi, iki devletli çözümün olması gerekiyor'
Son dakika haberleri! Çavuşoğlu: '(Kıbrıs meselesinde) Egemen eşitliğin müzakere edilmesi, iki devletli çözümün olması gerekiyor'
Son dakika haberleri! Çavuşoğlu: '(Kıbrıs meselesinde) Egemen eşitliğin müzakere edilmesi, iki devletli çözümün olması gerekiyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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