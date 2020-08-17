Son dakika haberleri: Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Joseph ile görüştü - PORT-AU Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için geldiği Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de, Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için geldiği Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de, Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile görüştü. Kaynak: AA