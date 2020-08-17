Son dakika haberleri: Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Joseph ile görüştü - PORT-AU
Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için geldiği Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de, Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile görüştü.
17.08.2020 18:04 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:21
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için geldiği Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de, Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile görüştü.
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Kaynak: AA