Son dakika haberleri: Çavuşoğlu, Gine Bissau Dışişleri Bakanı Barbosa ile bir araya geldi
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Son dakika haberleri: Çavuşoğlu, Gine Bissau Dışişleri Bakanı Barbosa ile bir araya geldi

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile bir araya geldi.

Son dakika haberleri: Çavuşoğlu, Gine Bissau Dışişleri Bakanı Barbosa ile bir araya geldi
10.09.2020 16:26 | Son Güncelleme: 10.09.2020 16:31

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında geldiği Gine Bissau'da temaslarını sürdürüyor. Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile bir araya gelen Çavuşoğlu, imza töreninin ardında ortak basın toplantısını gerçekleştirdi. Açıklamasında Barbosa ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerine değinen Çavuşoğlu ekonomi ve ticari alanlarda işbirliğinin geliştirileceğini aktardı.

Çavuşoğlu, Gine Bissau Başbakanı Nuno Gomes Nabiam ile de bir araya geldi. - CONAKRY

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Kaynak: İHA

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