Son dakika haberleri | Çavuşoğlu: "Antalya'da bugüne kadar 19 noktada yangın başladı, 14 noktada kontrol altına alındı"
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Son dakika haberleri | Çavuşoğlu: "Antalya'da bugüne kadar 19 noktada yangın başladı, 14 noktada kontrol altına alındı"

Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun salona gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun salona gelişi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Antalya'da bugüne kadar 19 noktada yangın başladı, 14 noktada kontrol altına alındı"

Son dakika haberleri | Çavuşoğlu: 'Antalya'da bugüne kadar 19 noktada yangın başladı, 14 noktada kontrol altına alındı'
Son dakika haberleri | Çavuşoğlu: 'Antalya'da bugüne kadar 19 noktada yangın başladı, 14 noktada kontrol altına alındı'
Son dakika haberleri | Çavuşoğlu: 'Antalya'da bugüne kadar 19 noktada yangın başladı, 14 noktada kontrol altına alındı'
Son dakika haberleri | Çavuşoğlu: 'Antalya'da bugüne kadar 19 noktada yangın başladı, 14 noktada kontrol altına alındı'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'daki yangınlar hakkında konuştu: (1)
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'daki yangınlar hakkında konuştu: (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Antalya'da 6 bin 524 personel, 8 uçak, 2 İHA, 30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinesi ve 172 itfaiye aracı ile toplam...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Antalya'da 6 bin 524 personel, 8 uçak, 2 İHA, 30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinesi ve 172 itfaiye aracı ile toplam...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Antalya'da bugüne kadar 19 noktada yangın başladı, 14 noktada kontrol altına alındı'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Antalya'da bugüne kadar 19 noktada yangın başladı, 14 noktada kontrol altına alındı"
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Son dakika haberleri | Çavuşoğlu: "Antalya'da bugüne kadar 19 noktada yangın başladı, 14 noktada kontrol altına alındı" - Haberler
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