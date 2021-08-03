Son dakika haberleri | Çavuşoğlu: "Antalya'da bugüne kadar 19 noktada yangın başladı, 14 noktada kontrol altına alındı"

Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun salona gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma...