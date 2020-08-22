Son dakika haberleri: Çatısı çöken ahırdaki 3 ineği itfaiye kurtardı
Son dakika gelişmesine göre MALATYA'da, çatısı çöken ahırdaki 3 inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
22.08.2020 16:04 | Son Güncelleme: 22.08.2020 16:19
MALATYA'da, çatısı çöken ahırdaki 3 inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırın çatısı bir anda çöktü. Çatının çöktüğünü görenlerin ihbarıyla, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahıra gelen ekipler, çöken çatının altında kalan 3 ineği, enkazdan çıkararak sahibine teslim etti.Çatının çöküş nedeni araştırılıyor.
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Kaynak: DHA