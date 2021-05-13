Son dakika haberleri: Çatıdan düşerek ağır yaralanmıştı, hastanede hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Çatıdan düşerek ağır yaralanmıştı, hastanede hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Çatıdan düşerek ağır yaralanmıştı, hastanede hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde zihinsel engelli genç çatıdan düştü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde zihinsel engelli genç çatıdan düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi Mustafa Filiz Sitesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zihinsel engelli olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Oğuzhan Ekiz, 5 katlı apartmanın çatısında gezdiği sırada birden dengesini kaybetti. Metrelerce yükseklikten yere çakılan genci kanlar içerisinde gören komşuları durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ekiz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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