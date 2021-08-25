Son dakika haberleri | Çatıdan düşen yavru güvercini itfaiye yuvasına koydu
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Son dakika haberleri | Çatıdan düşen yavru güvercini itfaiye yuvasına koydu

Son dakika haberleri | Çatıdan düşen yavru güvercini itfaiye yuvasına koydu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Bolu'da çatıdaki yuvasından bir iş yerinin tabelasına düşen yavru güvercin, itfaiye ekipleri tarafından merdivenle yeniden yuvasına bırakıldı.

Bolu'da çatıdaki yuvasından bir iş yerinin tabelasına düşen yavru güvercin, itfaiye ekipleri tarafından merdivenle yeniden yuvasına bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi Kocabey sokakta bulunan bir apartmanın çatısındaki yuvadan yavru güvercinin iş yerinin tabelasına düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru güvercini düştüğü yerden alarak merdiven yardımıyla yeniden yuvasına bıraktı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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